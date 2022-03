Capodanno dell'Annunciazione, Mazzeo a Pisa: "Da qui parte un messaggio di pace e ripartenza"

"Buon capodanno a tutte le pisane e a tutti i pisani, che il 2023 sia un anno migliore di quello che si è appena concluso. Oggi è un giorno di festa, per Pisa e la Toscana. Da qui parte un messaggio forte di pace e di ripartenza". Così il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, questa mattina a Pisa per le celebrazioni del Capodanno dell’Annunciazione. "Come Assemblea legislativa abbiamo varato una legge attraverso cui valorizzare le tante ricorrenze della nostra regione tra cui proprio il Capodanno dell’Annunciazione, evento con cui si ricorda come, qualche secolo fa, il primo giorno dell’anno fosse il 25 di marzo – rileva Mazzeo – Continuare a investire sulle manifestazioni storiche significa anche dire grazie alle tante associazioni che valorizzano e custodiscono le tradizioni della toscanità. E in questo quadro Pisa, con la sua storia, ne è senza dubbio parte fondamentale".

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - Ufficio stampa