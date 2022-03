“Capodanno fiorentino in piazza”, tanti eventi con Confartigianato e Confesercenti

Al via il “Capodanno fiorentino in piazza”: tre giorni di iniziative organizzate da Confartigianato Imprese Firenze e Confesercenti Firenze, in collaborazione con Unicoop Firenze e Silfi- Firenze Smart City, per festeggiare la festività ufficiale del Comune di Firenze che si celebra il 25 marzo di ogni anno. Fino a domenica in piazza Santa Maria Novella sarà allestito un mercato, con l'esposizione di 35 operatori del settore dell’artigianato, dell’artigianato artistico fiorentino e dei produttori agricoli della provincia di Firenze ed eccellenze agroalimentari. Sarà inoltre presente Unicoop Firenze con un proprio spazio di esposizione e vendita.

Inoltre, per tutto il weekend sono previste letture, viste guidate, itinerari insoliti, musica, presentazione di libri in piazza e in altri luoghi della città.

A dare il via alla manifestazione, oggi pomeriggio, il presidente di Confartigianato Imprese Firenze Alessandro Sorani, il presidente di Confesercenti Firenze Claudio Bianchi, rappresentanti di Unicoop Firenze, le autorità cittadine.

A suggellare la festa, l'orafo Paolo Penko ha coniato “live” uno speciale fiorino di fronte al pubblico.

“Il Capodanno Fiorentino celebra le tradizioni della nostra città e il suo patrimonio artistico e culturale: non potevano mancare quindi le eccellenze artigiane, che ne raccontano l'identità più autentica” commenta il presidente di Confartigianato Imprese Firenze Alessandro Sorani. “Ma accanto alla mostra mercato abbiamo pensato a un cartellone di iniziative, in vari luoghi urbani, per permettere ai cittadini e ai turisti di tutte le età di conoscere più a fondo Firenze, soprattutto quegli aspetti e quelle realtà più insolite e curiose”.

Fonte: Ufficio Stampa