Consiglio comunale a Empoli, si parlerà anche del Cinema La Perla

Il Consiglio Comunale di Empoli torna a riunirsi martedì 29 marzo 2022, nella sala al primo piano del Palazzo Municipale, in Via Giuseppe del Papa, 41, a partire dalle 18 con prosecuzione alle 21.

La seduta, presieduta da Alessio Mantellassi, potrà essere seguita in diretta sull’apposita piattaforma https://empoli.consiglicloud.it e sul canale social Facebook del Comune.



Di seguito i punti all’ordine del giorno:



1.Comunicazioni del Sindaco e del Presidente del Consiglio.

2.Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia - Centrodestra per Empoli relativa all'escalation furti in abitazione e rapine tra ottobre e dicembre 2021.

3.Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia-Centrodestra per Empoli su incendio presso la scuola primaria "C.Colombo" a Ponzano.

4.Interrogazione del Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia-Centrodestra per Empoli relativa a sospensione delle attività sportive presso la piscina comunale di Empoli.

5.Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia-Centrodestra per Empoli relativa a corso di educazione all'affettività dell'Istituto Superiore "Ferraris-Brunelleschi" e pericolo ideologia gender.

6.Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia-Centrodestra per Empoli relativa a futuro e riapertura del cinema "La Perla".

7.Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia-Centrodestra per Empoli relativa a ritardo nella liquidazione dei risarcimenti per gli allagamenti del 17 novembre 2019.

8.Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia Centrodestra per Empoli relativa a situazione attivazione e svolgimento di progetti utili alla collettività da parte dei percettori di reddito di cittadinanza sul territorio comunale.

9.Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia-Centrodestra per Empoli relativa a servizio di pet therapy nel territorio empolese.

10.Approvazione della Carta dei Servizi della Rete Documentaria locale REA.net

11.Approvazione del Regolamento del servizio biblioteca comunale

12.approvazione del Regolamento per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni.

13.Approvazione regolamento istitutivo del Consiglio delle bambine e dei bambini del Comune di Empoli.

14.Sostituzione del Consigliere Comunale Andrea Poggianti da componente della Commissione Consiliare n. III Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero, Servizi Sociali, Igiene e Sanità, Mense e Trasporti Scolastici.

15.Verbale della seduta del Consiglio Comunale n. 9 del 29/07/2021. Approvazione.

16.Verbale della seduta del Consiglio Comunale n. 10 del 13/09/2021. Approvazione.

17.Verbale della seduta del Consiglio Comunale n. 15 del 29/11/2021. Approvazione.

18.Ordine del giorno presentato dai Gruppi Consiliari Partito Democratico e Questa è Empoli sull'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.

19.Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia-Centrodestra per Empoli per favorire il rispetto della legalità su parchi, giardini, mercati ed altre aree pubbliche, nonché durante lo svolgimento di manifestazioni pubbliche.

20.Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia-Centrodestra per Empoli relativa a futuro piscina comunale di Empoli e partecipazione alla società in house "Aquatempra".

21.Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia-Centrodestra per Empoli relativa a intitolazione strada del Comune di Empoli ai "Martiri delle foibe".

22.Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia-Centrodestra per Empoli relativa all'installazione di ventilazione meccanica controllata (VMC) nelle scuole empolesi.

23.Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Buongiorno Empoli – Fabrica Comune relativa a piscina comunale.