Corale Santa Cecilia, tre nuovi membri nel Consiglio Direttivo

La Pia Società Corale Santa Cecilia, storica Associazione Corale della Città di Empoli, ha rinnovato il proprio Consiglio Direttivo, che resterà in carica per i prossimi tre anni.

Le elezioni hanno potuto avere luogo solo dopo un periodo travagliato per le difcoltà legate alla pandemia da COVID-19.

Il nuovo Consiglio vede le conferme nei ruoli di Presidente e Capo Coro, rispettivamente di Valerio Selmi e Piero Cafaggi, voci e volti ormai noti nella storia recente della compagine corale e l’entrata di nuovi elementi che rappresentano nuove energie e nuove idee nella gestone di una Associazione ormai diventata un’istituzione per la Cità di Empoli.

I nuovi memnri entrati a far parte del Consiglio sono Antonella Bertini nel ruolo di Vice Presidente, Chiara Caparrini come Archivista e Fabio Merro che con la carica di Tesoriere si occuperà della parte economico/gestonale dell’Associazione Corale.

La Società, fondata nel 1808 in seno alla Collegiata S. Andrea, con i suoi oltre due secoli di storia, vanta il primato di isttuzione musicale più antica di Empoli e nel corso del tempo si è contraddistnta per l’intensa attività sia

nell’animazione Liturgica che nelle partecipazione e promozione di event musicali a livello cittadino e oltre.

Fra gli altri citamo la presenza costante per la realizzazione di Opera in Piazza, evento oramai radicato nelle iniziative del Luglio Empolese, promosso dal Centro Busoni in collaborazione con l’Orchestra Città di Grosseto oltre che a rassegne musicali presso la chiesa di Santo Stefano degli Agostiniani e il tradizionale Concerto di Natale nella Collegiata S. Andrea.

Al Consiglio uscente il ringraziamento per il lavoro svolto e al nuovo Consiglio auguri di buon lavoro.

Fonte: Pia Società Corale Santa Cecilia