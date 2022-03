Coronavirus Empoli e Cuoio, 258 contagi

In lieve calo rispetto a ieri i contagi da coronavirus per le aree dell'Empolese Valdelsa e del comprensorio del cuoio. Vediamo il dettaglio per la giornata di venerdì 25 marzo 2022.

Zona Empolese Valdelsa 218 contagi

Gambassi Terme 15

Montespertoli 23

Montelupo Fiorentino 23

Capraia e Limite 11

Cerreto Guidi 15

Empoli 63

Certaldo 19

Castelfiorentino 18

Vinci 14

Fucecchio 16

Montaione 1

Zona comprensorio del cuoio 40 contagi

Montopoli in Val d'Arno 10

Santa Croce sull'Arno 10

Castelfranco di Sotto 8

San Miniato 12