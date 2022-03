‘CSI in tour’, 40 tappe per avvicinare la Toscana allo sport

Torna dal prossimo 2 aprile (e fino al 16 ottobre) ‘CSI in tour, a ciascuno il suo sport’, evento organizzato dal Centro Sportivo Italiano Toscana con il patrocinio della Regione Toscana e di ANCI Toscana. Si tratta della più grande e importante iniziativa di ‘sport per tutti’ che si svolge annualmente in Toscana e coinvolge alcune migliaia di partecipanti attivi.

Oggi la presentazione in Sala delle Esposizioni a Palazzo Strozzi Sacrati, con il presidente Eugenio Giani, il presidente del Comitato Italiano Paralimpico toscano Massimo Porciani ed il presidente regionale del Centro Sportivo Italiano Toscana, Carlo Faraci.

“L’iniziativa del CSI – ha detto Giani - sintetizza il contrasto tra lo sport ormai condizionato dalla dimensione commerciale, dove scelte e indirizzi sono dettate da logiche di marketing, dove si rincorre con pervicacia il risultato. E quello di base, che cerca di avvicinare il maggior numero di persone per far loro capire qual è la vera essenza dello sport. Non è un caso che testimonial di questa iniziativa sia la medaglia d’oro dei 100 m alle ultime paralimpiadi di Tokyo, Ambra Sabatini”.

Il trionfo di Ambra è stato un momento indimenticabile, “che ha proiettato un’immagine di entusiasmo e gioia a tutto il movimento – ha proseguito Giani –. Il CSI ha organizzato 40 tappe del suo tour in giro per la Toscana con lo scopo di promuovere e animare lo sport di base. Ed è proprio l’immagine di Ambra quella che meglio si adatta per veicolare il messaggio legato allo sport vero, quello popolare, che non rincorre il risultato ad ogni costo, ma che serve per trovare il proprio equilibrio psico-fisico, per imparare a stare in gruppo e a condividerne certi valori. Un ringraziamento va al CSI, ed al suo presidente Carlo Faraci, per l’impegno e lo sforzo profusi per permettere a tanti giovani di avvicinarsi alla pratica sportiva”.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa