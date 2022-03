La deputata Mazzetti (FI) nell'Empolese Valdelsa: "Area strategica ma problematica nei collegamenti"

Visita a Certaldo, Empoli, Cerreto Guidi per l'On. Erica Mazzetti di Forza Italia. "L'Empolese-Valdelsa è un'area strategica, sia per la forte concentrazione di industrie sia perché crocevia tra province. Proprio per questo è molto problematica l'assenza di collegamenti e la cattiva manutenzione stradale, come nel caso della SR429, alla manca ancora il lotto 2 e che rischia di essere un'opera nata vecchia a causa della troppa attesa, e il mancato adeguamento e raddoppio sul fiume Elsa che collega provincia di Siena e Firenze", dichiara Mazzetti.

A seguire, incontro con il Sindaco Cucini di Certaldo, Responsabile Viabilità in Città Metropolitana, nel quale Mazzetti ha rimarcato l'importanza del Pnrr e, da consigliere politico del Ministro Gelmini, ha offerto "massima collaborazione e disponibilità per aiutare i comuni toscani, anche più piccoli, con riunioni specifiche, come fatto in altri territori nei mesi scorsi". Nel comune di Certaldo la parlamentare azzurra si è confrontata con cittadini, imprenditori, amministratori: "I problemi sono noti, lo scopo della visita è confrontarsi per trovare soluzioni concrete". Visita, dunque, alla ex discarica di San Martino, da valutare anche il possibile riutilizzo in futuro quando sarà completamente terminata la produzione di biogas: "Un impianto del genere non può essere a tempo ma dovrà trovare nuova vita attraverso riconversione".

Tappa successiva a Empoli: arrivando, Mazzetti, promotrice della commissione d'inchiesta alla Camera, ha potuto constatare la presenza dei sacchi rossi a protezione del keu lungo la SR429, nel tratto oggetto di indagine. A Empoli presso la sede dell'Unione dei Comuni, incontro con Paolo Giovannini, Filippo Ciampolini, Giuseppe Romano, Sabrina Ramello, Cinzia Pandolfi, Samuele Spini. Termina il tour a Cerreto Guidi: incontro con il consigliere Bruno Ciattini.

