Doveva sposarsi con una donna di Pontedera ma era irregolare in Italia: espulso

Doveva abbandonare il territorio italiano da tempo e questa mattina si sarebbe dovuto sposare con una donna italiana di Pontedera, ma oltre a essere irregolare in Italia aveva reati in materia di stupefacenti e due decreti di espulsione, di cui uno arrivato mentre si era presentato con diverse generalità nell'area di Grosseto.

L'uomo, un 21enne tunisino, è stato beccato in un'auto parcheggiata di fronte a un negozio in via Matteucci a Pisa. Questa mattina dopo la denuncia è stato convalidato il provvedimento di espulsione. Una pattuglia della Questura lo ha scortato alla Frontiera aerea dell'Aeroporto di Fiumicino a Roma, dove oggi pomeriggio verrà imbarcato sul volo per Tunisi.