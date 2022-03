Due bimbe ucraine a scuola a Pisa, Mazzeo va a salutarle: "Inclusione emozionante"

Il presidente del Consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo, oggi a Pisa per il Capodanno dell'Annunciazione, ha visitato la scuola De Sanctis "per salutare due bimbe, Ivanka e Veronika, che come tante altre persone provenienti dall'Ucraina sono state accolte a Pisa e, grazie alla Dad, possono seguire le lezioni anche lontano dagli orrori della guerra".

Le due bambine sono da pochi giorni in città, arrivate con le loro mamme, e frequentano la terza e la quarta elementare, spiega Mazzeo sui social.

"Oggi sono andato a dar loro il benvenuto in Toscana ed è stato davvero emozionante vedere come bambini e adulti stiano lavorando per farle sentire accolte, incluse e finalmente al sicuro: i loro compagni di classe, aiutati della maestre e dalle traduttrici volontarie, hanno preparato in questi giorni dei bigliettini con le parole italiane tradotte in inglese e ucraino e queste giornate, per tutti loro, si stanno arricchendo di un significato nuovo e profondo".

Il presidente del Consiglio regionale ha ringraziato la dirigente Rossana Condello e tutto il personale docente e non docente della scuola De Sanctis, "non è solo uno straordinario esempio di inclusione fatta attraverso la socialità e la didattica, ma è la più bella dimostrazione di come la scuola possa essere un luogo straordinario dove si diventa cittadini, si imparano quali sono i nostri diritti e i nostri doveri. Ma, più di tutto - conclude Mazzeo - si impara a non essere indifferenti ma a tendere sempre la mano verso chi è più in difficoltà".