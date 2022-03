'False realtà', a Fucecchio la mostra di Cioni e Comparini

Si inaugurerà sabato 2 aprile la mostra di arte contemporanea “False realtà”, allestita nel Palazzo delle Arti di Fucecchio (Piazza Vittorio Veneto). I due autori, Valerio Comparini, presente con il lavoro “L’incredibile cinema del magico Emerildo Cappas”, e Nicola Cioni, con i suoi “Fotogrammi”, declinano il tema del cinema secondo percorsi creativi e linguaggi personali diversi, conducendoci in un mondo dove la realtà e la finzione si intersecano e si confondono. Attraverso tale meccanismo, le suggestioni palesemente false, in superficie, possono indurre a riflessioni su temi aderenti alla vita reale e viceversa, sostituendo e intercambiando, di volta in volta, i vari livelli di interpretazione delle opere stesse. Accompagnano i lavori dei due autori, i testi di Andrea Mancini.

L’esposizione sarà visitabile dal 2 al 10 aprile, il sabato e la domenica dalle ore 16,30 alle 19,00.

Ad arricchire la mostra il giorno venerdì 8 aprile alle ore 21,30, al Palazzo delle Arti, Andrea Falaschi presenterà il suo libro “L’imbroglio di carta”, un viaggio attraverso l’evoluzione grafica dei manifesti cinematografici.

La mostra è promossa dal Comune di Fucecchio con la collaborazione del Fotoclub di Fucecchio.

"Sono particolarmente felice - ha dichiarato l'assessore alla cultura Daniele Cei - di poter ospitare al Palazzo delle Arti un'esposizione in cui l'estro di più artisti si incontra e dà vita ad una mostra complementare, ancora più interessante e innovativa, che offre diverse angolazioni tenute insieme dal tema del cinema. E' un evento che si inserisce in una programmazione eterogenea che vede il nostro Palazzo delle Arti luogo di espressione di tanti artisti e di tante forme d'arte".

