Sorpresi a confezionare cocaina in bosco, in manette una coppia

La polizia ha sorpreso una coppia che stava confezionando dosi di cocaina in una zona boschiva intorno all’Osmannoro. Un 30enne di origini marocchine e una 20enne fiorentina sono finiti in manette. Entrambi erano già noti alle forze dell'ordine, dato che erano stati fermati dagli agenti a gennaio: in quella circostanza l'uomo venne sorpreso a vendere cocaina, mentre la donna nascondeva nel reggiseno delle dosi di stupefacente.

Ciononostante la coppia aveva ripreso a spacciare e la polizia li ha monitorati, sorprendendoli in via San Piero a Quaracchi ieri, giovedì 24 marzo. I due, a bordo della loro autovettura, si sono diretti verso Sesto Fiorentino fermandosi a un negozio in viale Ariosto, dove hanno acquistato materiale notoriamente utilizzato per confezionare lo stupefacente; subito dopo hanno raggiunto in macchina un’area boschiva all’Osmannoro.

Qui, nonostante la donna si fosse messa a fare da palo, i poliziotti si sono mimetizzati tra la vegetazione riuscendo ad osservare l’uomo mentre confezionava a mano dosi di droga con il cellophane e l’alluminio acquistato poco prima. Appena si sono rimessi in movimento, gli agenti sono entrati in azione: alla ragazza non è rimasto altro da fare che consegnare ai poliziotti le 15 dosi di cocaina che aveva addosso.