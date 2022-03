Frana in località Sant'Antone la situazione dei lavori a Buti

Il 12 gennaio scorso in località Sant'Antone, nel Comune di Buti, in un'area di proprietà della Regione Toscana, si sono verificati alcuni distacchi di massi dalla parete rocciosa sovrastante la strada provinciale del Monte Serra che presenta varie fessurazioni e dunque risulta a rischio di ulteriori crolli incipienti.

Lo scorso 18 marzo la Regione Toscana ha assegnato, mediante decreto dirigenziale, al Comune di Calci - quale ente gestore del patrimonio agricolo forestale regionale - la somma di 250mila euro per la sistemazione del movimento franoso in località Sant’Antone. Il Comune si è immediatamente attivato per la necessaria variazione di bilancio che avverrà durante il primo consiglio comunale utile, ossia il prossimo 31 marzo 2022.

Tre giorni fa, martedì 22 marzo, si è tenuta una riunione tecnica tra il Comune di Buti, il Comune di Calci e la provincia di Pisa nel corso della quale è stato condiviso il percorso necessario per l’affidamento degli studi e dei lavori di messa in sicurezza secondo quanto previsto dalla normativa.

Si ricorda che la sommità del Monte Serra - dove si trovano alcune attività commerciali di vario genere - resta comunque raggiungibile e accessibile da due versanti: dal versante pisano salendo da Calci e dal versante lucchese salendo da Pieve di Compito.

Fonte: Comune di Calci - Ufficio stampa