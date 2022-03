Infioritalia, il congresso nazionale si terrà a Fucecchio

Si terrà a Fucecchio, una delle città italiane dell'Infiorata, il congresso di Infioritalia, l'Associazione Nazionale delle Infiorate Artistiche.

Sabato 26 marzo saranno presenti i delegati di una trentina di associazioni provenienti da tutta Italia ai quali si uniranno i delegati di Uniejow, cittadina polacca che lo scorso anno ha ottenuto il riconoscimento UNESCO per l’infiorata di Spycimiertz.

Per i delegati che non potranno essere fisicamente presenti sarà possibile collegarsi da remoto, e proprio grazie al collegamento online si unirà all'incontro, direttamente dall'Argentina, un socio sostenitore che si occupa del tracciamento di questa arte effimera a livello mondiale.

Un momento che offrirà l'occasione per far partire, proprio da Fucecchio, un flash mob che coinvolgerà la rete di artisti internazionali creatasi nel 2021 in occasione dell'anno Giacobeo per portare il saluto e il sostegno al popolo ucraino.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa