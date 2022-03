Its Mita Academy, delegazione turca in visita a Scandicci

La Turchia visita Scandicci. Ospiti del Mita Academy, Its di eccellenza nel settore moda con sede nel Castello dell’Acciaiolo a Scandicci, quattordici membri tra rappresentanti del Governo e dell’imprenditoria turchi hanno visitato i laboratori dell’Istituto Tecnico nel pomeriggio di giovedì 24 marzo 2022. Tra gli obiettivi dell’incontro, a cui erano presenti rappresentanti dei Ministeri dell’Educazione nazionale, del Lavoro e della Sicurezza sociale di Ankara, quello di illustrare come funzionano gli Its in Italia e come si sviluppa la collaborazione fra pubblico e privato nel nostro paese. All’incontro erano presenti rappresentanti delle associazioni di categoria e della Camera di Commercio di Firenze. La delegazione della Turchia, accompagnata da Antonella Zuccaro dell’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca innovativa Indire, è stata accolta dal Presidente del Mita Massimiliano Guerrini e dal Sindaco di Scandicci Sandro Fallani.

Fonte: Ufficio Stampa