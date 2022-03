Keu sulla 429, chiusa l'inchiesta per 13 indagati

'Ndrangheta in Toscana, dopo quasi un anno sono state chiuse le indagini per una delle tre inchieste che portarono a 23 arresti lo scorso 15 aprile 2021. Parliamo dei lavori di movimento terra nel lotto V della strada 429 a Empoli con lo smaltimento di rifiuti Keu dalle concerie di Santa Croce sull'Arno.

L'avviso di conclusione indagini riguarda 13 persone, alcuni sono ritenuti vicini alla cosca Gallace di Guardavallo, nel Catanzarese, oltre a due imprenditori di un'azienda del Mugello e un dipendente della Regione Toscana, che all'epoca dei fatti lavorava per il Genio Civile del Valdarno Superiore.

Un imprenditore era stato estromesso dai lavori di movimento terra nel cantiere del lotto V della 429, minacciato da soggetti vicini alla cosca Gallace per far entrare nei lavori l'azienda del Mugello. Le minacce sarebbero avvenute nella ditta di Francesco Lerose a Gello di Pontedera. Lo stesso Lerose fu arrestato ad aprile 2021. Il dipendente avrebbe avuto lo sconto per una vacanza in Calabria in cambio di favori per i lavori commissionati dalla Regione.

Tanti i reati contestati: associazione per delinquere, illecita concorrenza ed estorsione aggravate dal metodo mafioso, corruzione, detenzione e spaccio di stupefacenti.