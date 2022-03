Un Uovo per l'Ucraina, raccolta fondi a Lamporecchio per l'Istituto degli Innocenti

I commercianti di Lamporecchio scendono in campo a favore dei bambini dell’Ucraina.

L’associazione CCN Lamporecchio ha dato vita ad una raccolta fondi il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza all’Istituto degli Innocenti di Firenze, che da 600 anni accoglie i più indifesi, e oggi non è rimasto indifferente di fronte all’emergenza dell’Ucraina.

L’Istituto in questi giorni ha accolto oltre 20 bambini orfani, tra i 3 e i 17 anni d’età, che rimarranno nella struttura fino a quando il Tribunale per i Minorenni e i servizi sociali territoriali non individueranno un percorso di tutela e accoglienza in un contesto loro più adeguato, che gli permetterà di ritrovare un minimo di serenità.

Oltre 70 negozi hanno aderito all’iniziativa “Un Uovo per l'Ucraina”, un’iniziativa patrocinata dal Comune di Lamporecchio, che si concretizza in una lotteria di Pasqua per ogni attività commerciale e mette in palio 100 uova di cioccolato per tutti coloro, che con un piccolo contributo di 2 euro, partecipando ad un gioco aiutano bambini innocenti che hanno lasciato in patria gli affetti più cari travolti da un atroce guerra.

“La nostra associazione non poteva rimanere estranea alla tragedia del popolo ucraino che da giorni è arrivato anche da noi, fuggendo dalla guerra, ed abbiamo ideato questa iniziativa di beneficenza che è stata subito accolta da quasi tutti i negozi. La raccolta terminerà il giorno 9 aprile mediante l’estrazione dei vincitori con il primo numero della ruota di Firenze. Siamo sicuri che la nostra comunità contribuirà alla nostra causa e ci permetterà di realizzare una bella somma che vorremmo consegnare ai rappresentanti dell’Istituto degli Innocenti, invitandoli direttamente qui a Lamporecchio, in una serata evento, che gli faccia sentire tutto il calore e la solidarietà di Lamporecchio".

Fonte: Ccn Lamporecchio