Lavori tramvia, cantiere su viale Strozzi rimosso

Sarà rimosso domenica il cantiere su viale Strozzi. L’impresa ha comunicato che le lavorazioni sulle tubazioni sono completate, nella giornata di domani sarà effettuato il ripristino e l’asfaltatura dell’area interessata dai lavori. Domenica sarà la volta della segnaletica, compresi i semafori, e al termine di queste lavorazioni sarà ripristinata la consueta circolazione. Per il prolungamento di questo cantiere, è stato rinviato l’intervento previsto a partire da stasera in piazza della Libertà lato viale Matteotti. Questi lavori saranno riprogrammati in un fine settimana di aprile.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa