Le vetrine di Firenze si tingono di giallo per sensibilizzare sull’endometriosi

L’endometriosi, come noto, è una malattia infiammatoria cronica e fortemente invalidante che colpisce, secondo le più recenti stime, almeno una persona su 10. Marzo è il mese della consapevolezza sull’endometriosi e molteplici sono le iniziative assunte, in tutta Italia, per una nuova consapevolezza e sensibilizzazione della malattia, attraverso l’Associazione nazionale A.L.I.C.E.

Anche Firenze, con alcune iniziative di Palazzo Vecchio, di Confesercenti città di Firenze, e del coordinamento centri commerciali naturali della città, scende in campo a sostegno di questa causa nel week end da venerdì 25 fino a domenica 27 marzo. La conferenza stampa di presentazione si è svolta venerdì 25 presso Torre d’Arte in Via dello Studio 25R, alla presenza di Chiara Gambineri Co-fondatrice e segretaria di A.L.I.CE. odv – Endomarch Team Italy.

“Come Confesercenti Firenze abbiamo subito condiviso e voluto rilanciare il tema della sensibilizzazione sull' endometriosi coinvolgendo commercianti e operatori dei centri commerciali naturali. – ha affermato Francesco Catani, Presidente Confesercenti Q1 - Tante saranno le vetrine ‘gialle’ che richiameranno questo tema nel week end! Grazie a Palazzo Vecchio e agli operatori che hanno contribuito alla riuscìta dell'iniziativa.”

“Una patologia invalidante, cronica su cui davvero è fondamentale fare luce, informare e sensibilizzare. Grazie a Confesercenti, all’associazione Alice e a tutti coloro che hanno permesso quest’iniziativa che come Comune siamo orgogliosi di sostenere”, ha detto la vicesindaca del Comune di Firenze Alessia Bettini.

“Grazie a Confesercenti che ha organizzato questa iniziativa importante che serve a fare luce sull'argomento - ha detto l’assessore alle attività produttive Federico Gianassi – al quale aggiungere l’altro tassello della formazione medica. Iniziative come questa vanno nella giusta direzione ed è importante per l’Amministrazione sposarle e sostenerle”.

“Con la speciale illuminazione di Torre San Niccolò il Comune aderisce al mese della consapevolezza sull’endometriosi - ha detto l’assessore al Welfare Sara Funaro -. L’obiettivo di questa iniziativa e di quelle organizzate da Confesercenti nel week end è sensibilizzare i cittadini su questa patologia di cui soffrono tante donne e sull’importanza della prevenzione poiché ancora troppo spesso la diagnosi è tardiva. Vorrei ringraziare l’associazione A.L.I.C.E. Odv per l’importante attività di supporto che offre alle donne con endometriosi attraverso progetti, iniziative ed eventi di informazione e sensibilizzazione su questa malattia. È importante l'impegno di tutti per far far sì che sia sempre maggiore consapevolezza sull'endometriosi, che colpisce le donne in età fertile".

Palazzo Vecchio procederà eccezionalmente ad illuminare di giallo, il colore simbolo dell’iniziativa, Torre San Niccolo’ a cura di Firenze Smart, Confesercenti invita tutte le attività della città a posizionare in vetrina un drappo (o qualsiasi altro prodotto) di colore giallo allegato al volantino con le informazioni relative alla manifestazione. Le foto della vetrina potranno poi essere inviate tramite mail a r.romoli@confesercenti.fi.it per essere rilanciate sui canali social di Confesercenti Firenze e centri commerciali naturali fiorentini.

Fonte: Confesercenti Firenze - Ufficio Stampa