Leggenda 2022 cerca sponsor, ecco l'avviso pubblico

Si scaldano i motori per la quinta edizione di “Leggenda 2022”, il festival della lettura e dell’ascolto rivolto ai bambini, ai ragazzi, alle famiglie e agli adulti.

La settimana prossima il festival più amato dai piccini ma anche dai grandi, che invaderà la città, sarà presentato ufficialmente alla stampa. Non solo.

Per “Leggenda 2022” l’amministrazione ha emesso un avviso pubblico per la ricerca di soggetti esterni, pubblici o privati, in qualità di sponsor per sponsorizzazioni finanziarie o donatori interessati a sostenere la quinta edizione della manifestazione.

Le proposte di sponsorizzazione dovranno essere complete della documentazione richiesta e pervenire all'amministrazione entro le 13 del 15 aprile 2022, tramite invio all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) comune.empoli@postacert.toscana.it, oppure con spedizione o consegna a mano all’Ufficio Protocollo in Piazza del Popolo 41 – 50053 Empoli (Fi), durante gli orari di apertura al pubblico.

A questo link https://www.comune.empoli.fi.it/avviso/avviso-pubblico-ricerca-sponsor-il-festival-leggenda-edizione-2022 è possibile consultare l’avviso e gli allegati a cui riferirsi per diventare uno degli sponsor di ‘Leggenda 2022’.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare la biblioteca comunale Renato Fucini ai numeri 0571 757661 - 757660 o per mail agli indirizzi biblioteca@comune.empoli.fi.it - leggenda@comune.empoli.fi.it.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa