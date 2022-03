Lite con accoltellamento al centro d'accoglienza: fermato un 32enne a Siena

Nel corso della giornata di ieri, i Carabinieri della Sezione Operativa del N.O.R. della Compagnia di Siena e quelli della Stazione di Monticiano hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un 32enne pakistano, ospite di un centro di accoglienza del luogo, poiché gravemente indiziato di tentato omicidio.

Nello specifico, i Carabinieri sono intervenuti nella prima mattinata di ieri, a seguito di una chiamata pervenuta al 112 da parte di un uomo straniero, che segnalava una lite in corso tra gli ospiti della struttura di accoglienza con un presunto accoltellamento. Giunti sul posto, i militari hanno interrogato i testimoni hanno ricostruito la dinamica dell'accoltellamento.

Poco prima delle 7.00, all’interno di un appartamento del predetto centro, l’H.Z.A., al termine di una discussione con un connazionale sorta per futili motivi riconducibili al suo stato di ebbrezza alcolica, il sospettato si sarebbe recato in cucina e avrebbe afferrato un coltello da cucina, per poi colpire la vittima sferrando un fendente al fianco sinistro. A seguito dei gravi indizi di colpevolezza i carabinieri hanno proceduto al fermo dell’uomo con l’accusa di tentato omicidio, ponendolo a disposizione della Procura della Repubblica di Siena.

La vittima nel frattempo soccorsa e trasportata presso l’ospedale “Le Scotte” di Siena, è stata ricoverata, non in pericolo di vita. Il fermato, al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso il locale carcere “Santo Spirito”.”

Fonte: Carabinieri di Siena - Ufficio Stampa