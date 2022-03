Maxi truffa da 264mila euro a coppia livornese: denunciati in quattro

La squadra mobile di Livorno ha denunciato per truffa quattro uomini, con l’accusa di aver utilizzato soldi falsi per il pagamento di gioielli. Le indagini che hanno inchiodato i truffatori, tutti di età tra i 21 e i 29 anni, erano partite nel 2020 a seguito della denuncia fatta da una coppia di Livorno: i livornesi, infatti, hanno raccontato di aver venduto i monili, del valore di 264mila euro, a gioiellieri di origine israeliana residenti in Svizzera e che questi ultimi li avevano pagati con soldi falsi.

Le indagini si sono rivelate molto complesse fino a che la squadra mobile non ha individuato una banda di truffatori seriali residenti in varie località del Nord Italia, con il leader e artefice del “metodo” residente in provincia di Alessandria. Nelle abitazioni del “capo”, a Bergamo e Torino, gli agenti hanno sequestrato numerose banconote false di taglio da 100 euro identiche a quelle utilizzate per la truffa ai danni dei livornesi, oltre ad un 'teaser' ed una lampada a ultravioletti per verificare l'autenticità delle banconote.

Il vero malloppo di banconote false, però, è stato rinvenuto nella casa di un altro degli indagati: un totale di 60 milioni di euro in varie valute euro, dollari Usa, kune croate e franchi svizzeri.