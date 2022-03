Sul monopattino elettrico da ubriaco si ferisce, denunciato

Un uomo di 39 anni è stato denunciato dalla Polizia Municipale di Prato per aver condotto il proprio monopattino elettrico mentre si trovava in stato grave di alterazione causato dall’assunzione di alcol.

Il fatto si è verificato sabato scorso quando, intorno alla mezzanotte, la persona, poi identificata in un cittadino rumeno di 39 anni residente in Prato, è caduto a terra mentre percorreva sul monopattino la rotatoria di viale della Repubblica vicino al museo Pecci.

L’uomo è stato soccorso da un’autoambulanza del 118 che lo ha anche condotto al Pronto Soccorso dell’ospedale per curare le ferite che si era procurato rovinando a terra. Per lui sono state comunque diagnosticate sono lesioni lievi.

Presso il nosocomio è però risultato il motivo per cui aveva perso il controllo del proprio monopattino. Infatti la Polizia Municipale che era subito intervenuta per i rilievi dell’incidente stradale ha accertato che l’uomo aveva un tasso alcolico addirittura quattro volte oltre il limite di legge e che pertanto era in pratica ubriaco.

Le indagini hanno portato ad accertare anche che quella sera il servizio 118 aveva già soccorso lo stesso uomo una prima volta, poco prima dell’incidente, perché in evidente stato di ebbrezza ma che questi aveva rifiutato le cure mediche e che, evidentemente non valutando il proprio stato psicofisico, qualche ora dopo si era posto alla guida del monopattino causando l’incidente stradale.

Per lui è quindi scattata la denuncia all’autorità giudiziaria per aver provocato il sinistro stradale in stato di ebbrezza alcolica.

Fonte: Comune di Prato - Ufficio stampa