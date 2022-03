Non dicono al Mise i prezzi del carburante, multati

Non avevano comunicato il prezzo dei carburanti al ministero necessario all'aggiornamento della mappa degli impianti consultabile dai cittadini alla ricerca della maggiore convenienza e per questo sono stati multati dalla Polizia Municipale. Si tratta di cinque gestori di altrettanti impianti di distribuzione di carburanti in città scoperti durante una serie di controlli del Reparto Tutela del Consumatore. Nei primi giorni di verifiche sono stati controllati una trentina di impianti sul territorio comunale e in cinque gli agenti hanno accertato che non era stata effettuata la corretta comunicazione dei prezzi praticati al pubblico per l’inserimento nel sito internet predisposto dal Ministero per lo Sviluppo Economico (Mise), “OsservaPrezzi carburante” (https://carburanti.mise.gov.it/) proprio per di offrire ai consumatori un mezzo trasparente per orientarsi nell’offerta dei carburanti. Prima obbligo solo per gli impianti della rete autostradale, dal 2013 è diventata obbligatoria per tutti i gestori. Per i cinque gestori è scattata la sanzione che può arrivare fino a 3.098 euro. Di poco inferiore la multa elevata al responsabile di un impianto che non aveva comunicato al Comune l’orario di apertura.