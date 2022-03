Nuoto, esordio d'argento per Ginevra Taddeucci del T.N.T. Empoli

Esordio d'argento di Ginevra Taddeucci in Coppa Len. Nella prima gara del circuito europeo stagionale femminile sui 10 km, svoltasi a Eilat (Israele), la ragazza allenata dal dt del T.N.T. Empoli Giovanni Pistelli, è subito salita sul secondo gradino del podio. La ventiquattrenne fiorentina ha impiegato 2h07'24"9, preceduta all'arrivo dalla francese Oceane Cassignol di 2"2. In effetti, la vincitrice è stata la pluricampionessa brasiliana Ana Marcela Cuna, però la classifica ufficiale riguardava solo le atlete del Vecchio Continente.

La portacolori delle Fiamme Oro ha comunque battuto, insieme alla portoghese Angelica André giunta terza, le italiane Giulia Gabbrielleschi e Barbara Pozzobon rispettivamente quarta e quinta al traguardo. La seconda tappa di Coppa Len sarà il 13 maggio a Piombino. Seguiranno Alghero il 20 maggio; Belgrado il 10 luglio; Kiel (Germania) il 27 maggio e la finale a Barcellona il 24 settembre prossimo.

Frattanto al più alto livello regionale, nella piscina 'Rosi' di Bastia-Livorno per la Coppa Toscana, undici Esordienti A (classi 2009-2011) biancazzurri non hanno ottenuto medaglie ma nel complesso le loro prove sono risultate soddisfacenti. Niccolò Borselli ha disputato 100 misti, 50 e 100 stile; Carlotta Caruso si è cimentata su 200 misti, 50 e 100 stile; Melania Doccini ha sostenuto 50 dorso, 50 e 100 farfalla; Mattia Firenzuoli è sceso in acqua sui 100 misti, 50 e 100 dorso; Morgana Flammia ha sommato 200 misti e 50 farfalla; Ginevra Lavezzo si è confrontata nei 50 e 100 dorso; Matteo Mugnaini ha inanellato 100 farfalla, 50 e 100 rana; Arianna Nucci è stata impegnata nei 100 misti, 50 e 100 rana; Gabriele Pagliai ha unito 50 dorso e 50 farfalla; Nassim Salamate si è misurata nei 100 stile; Lavinia Savino ha preso parte a 100 farfalla, 50 e 100 rana.

Fonte: Team Nuoto Toscana Empoli - Ufficio Stampa