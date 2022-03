Fiorentina, ritorno al passato: presentato il nuovo logo

La Fiorentina cambia e torna un po' al passato. Ha presentato oggi il nuovo logo, con un tocco vintage. Si vede sempre il Giglio di Firenze, il rombo dello scudo rimane ma viene inserita una V viola, un rimando non solo al colore ma anche al Viola Park che sorgerà a Bagno a Ripoli. Sparisce la sigla ACF.

Il nuovo logo è stato ispirato dagli anni Cinquanta ma riutilizzato in chiave moderna. La presentazione è stata accompagnata dalla frase 'Play to be different', claim della campagna di comunicazione viola.

Joe Barone, dirigente della Fiorentina, ha dichiarato: "È una giornata importante, è un momento storico. Era importante dare un’impronta moderna con il mondo digitale, rispettando sempre la città attraverso il giglio e la Fiorentina con il colore viola".