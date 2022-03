Odg contro il caro bollette dal Pd Montespertoli, opposizione si astiene

Nel corso dell’ultimo Consiglio comunale di Montespertoli la maggioranza ha presentato un ordine del giorno che intende sottolineare l’importanza di contrastare gli effetti dell’aumento dei prezzi dell’energia.

"Questi aumenti pesano in modo particolare sulle fasce già in difficoltà dalla crisi pandemica ed economica, famiglie penalizzate negli ultimi anni dalla stagnazione dei salari e dalla diffusione di contratti di lavoro a termine, fasce su cui pesa maggiormente anche l’aumento dei prezzi dei prodotti alimentari e di altri beni di largo consumo; Inoltre l’ordine del giorno pone l’attenzione su l’eccessiva presenza di burocrazia e cavilli che impediscono rapidi ed efficaci interventi di produzione, trasmissione e distribuzione di energia rinnovabile", così commenta l’atto Giacomo Giusti, consigliere di maggioranza e segretario del Partito democratico locale, che aggiunge: "Sono dispiaciuto per l'astensione dell'opposizione: auspicavamo una unanimità che non c'è stata e che invece avrebbe significato molto, vista l'importanza del tema per famiglie e realtà produttive. Abbiamo deciso di non ritirare l’ordine del giorno, nonostante fosse parzialmente superato dalle azioni del Governo poiché crediamo che sia necessario mantenere l’attenzione sul tema, specialmente nel tutelare e supportare le fasce più deboli e per far si che il nostro tessuto sociale e produttivo, già fortemente provato dalla crisi economica a seguito della pandemia, non sia ulteriormente messo in difficoltà dall’eccessivo rincaro delle bollette, ed è inoltre fondamentale continuare a ribadire l’importanza di individuare strumenti per semplificare gli interventi di produzione e distribuzione di energie rinnovabili".

L’ordine del giorno prevede di recuperare le risorse da utilizzare per calmierare i prezzi di luce e gas attraverso la tassazione dei super profitti realizzati dalle società energetiche nell’attuale congiuntura; predisporre un meccanismo permanente di computo delle bollette agganciato proporzionalmente alle fasce di reddito; introdurre opportuni strumenti di sostegno per le famiglie e per le imprese proporzionali al reddito delle famiglie e alla tipologia di impresa; individuare rapidamente strumenti atti alla semplificazione degli interventi di produzione, trasmissione e distribuzione di energia rinnovabile.

Fonte: Pd Empolese Valdelsa