Da Pistoia ad Altopascio vincite fino a 100mila euro con Lotto e SuperEnalotto

Il SuperEnalotto fa tappa in Toscana: nel concorso del 24 marzo, come riporta Agipronews, sono stati centrati due “5” da 101.225,45 euro.

La prima giocata vincente è stata convalidata in una tabaccheria in piazza Gavinana a Pistoia mentre l’altra è stata centrata in via Resistenza ad Aulla, in provincia di Massa-Carrara.

Il Jackpot, intanto, continua a salire arrivando a quota 177,7 milioni di euro che saranno in palio nella prossima estrazione.

L'ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio 2021 con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Toscana il premio di prima categoria manca dal 2014, con gli 11,9 milioni di euro vinti a Prato San Giusto.

La Toscana torna a sorridere anche grazie al 10eLotto: nel concorso del 24 marzo, come riporta Agipronews, un giocatore di Altopascio, in provincia di Lucca, ha centrato un 7 Doppio Oro del valore di 25 mila euro.

L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per quasi 22 milioni di euro per un totale di oltre 869 milioni da inizio anno.