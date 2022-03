Pubblica Assistenza Fucecchio, Luigi Checchi confermato presidente

Domenica 20 Marzo si sono svolte le elezioni dei soci della Pubblica Assistenza presso la sede di Fucecchio e la sezione di Stabbia, per facilitare i residenti del comune di Cerreto Guidi, per il rinnovo del Comitato Direttivo che durerà in carica per i prossimi 4 anni.

Al termine dello scrutinio sono risultati eletti i seguenti soci:

Luigi Checchi, Andrea Lavecchia, Claudio Calugi, Antonella Calugi, Carlo Rovini, Andrea Costagli, Vincenzo Cammilli, Daniele Minneci e Antonella Gorgerino.

Mercoledì 23 si è riunito il nuovo Comitato per l’elezione del Presidente e la distribuzione degli incarichi di lavoro. È stato eletto Presidente Luigi Checchi e vice presidente Andrea Costagli e ciò nel segno della continuità a dimostrazione del buon lavoro fatto nel precedente mandato, riconoscimento avvalorato anche dal risultato elettorale avendo Checchi ottenuto l’85% delle preferenze dei votanti.

Infine è stato deciso di aggiornare il Direttivo alla prossima settimana durante il quale si provvederà alla distribuzione degli incarichi per i consiglieri: Sanitario, Protezione civile, Antincendio boschivo, Formazione, Donatori di sangue, Sociale, Tesseramento, ecc.