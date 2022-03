Rapina con pistola al supermercato a Novoli, scattano le misure cautelari

Ci sono novità riguardo il furto del 1 febbraio al supermercato di Novoli, Firenze, in cui due ladri hanno minacciato i dipendenti con una pistola. La polizia aveva fermato subito un complice, un 21enne, denunciandolo per tentata rapina impropria. Le indagini hanno portato anche a un 25enne di origini dominicane. Sono state emesse misure cautelari nei confronti dei due giovani.

Il 25enne è stato portato in carcere, dato che è stato trovato nella sua casa in zona Sorgane un esemplare di Beretta 92 FS, ovvero una riproduzione della pistola in dotazione alla polizia. Si tratta di un'arma a gas da cui era stato rimosso il tappo rosso, rendendola così simile a una pistola vera. Il 21enne invece è sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia.

Non si escludono ulteriori sviluppi investigativi e probatori, anche in favore delle persone sottoposte alle indagini.