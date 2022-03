Riscaldamento spento in anticipo sulle strutture pubbliche di Empoli

In un’ottica di attenzione alle problematiche ambientali, il Comune di Empoli attua da sempre politiche volte al risparmio energetico ed alla limitazione delle emissioni in atmosfera, comprese quelle dovute agli impianti termici.

Con la nuova stagione ormai entrata nella primavera, promuovendo e diffondendo anche stili di vita più sostenibili, considerate le attuali tensioni geopolitiche per la guerra in corso in Ucraina e la conseguente ricaduta sui costi degli approvvigionamenti energetici, su tutto il territorio comunale, dal primo aprile 2022, scatterà lo spegnimento degli impianti termici, in anticipo di due settimane rispetto ai tempi consentiti.

Saranno esclusi gli edifici ‘sensibili’ che si trovano menzionati all'art. 4, comma 5, del d.P.R. n. 74/2013, quali ospedali, case di cura cliniche, asili nido e scuole materne.

L’ordinanza comunale emessa oggi, venerdì 25 marzo 2022, è consultabile sul sito istituzionale www.comune.empoli.fi.it

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa