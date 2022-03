Ai domiciliari, spaccia ketamina da casa: arrestato

Era ai domiciliari per spaccio, ma aveva in casa 285 grammi di ketamina, oltre a materiali per il confezionamento delle dosi, per un valore stimato di 17mila euro. Un 38enne di origini cinesi, non in regola con il permesso di soggiorno, è stato nuovamente arrestato dai carabinieri di Prato. In manette anche una 45enne sua connazionale e coinquilina, anche lei non in regola con le norme sull'immigrazione. L'uomo era stato posto ai domiciliari dopo che il 16 marzo scorso era stato trovato in possesso di alcune dosi di droga all'esterno di una sala slot. Da allora, pensando di passare inosservato, l'uomo aveva iniziato a farsi aiutare dalla connazionale per effettuare le consegne della droga.