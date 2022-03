Torna la cicogna bianca nel nido di Fucecchio

All’inizio del mese una Cicogna bianca ha iniziato a frequentare stabilmente il nido di Fucecchio, collocato su un traliccio elettrico di E-distribuzione, e il 23 marzo si è finalmente formata la coppia.

I tecnici del Centro di Ricerca, Documentazione e Promozione del Padule di Fucecchio seguiranno con particolare attenzione queste cicogne, dopo il fallimento della precedente stagione riproduttiva 2021.

Il nido "storico" di Fucecchio, che è attivo dal lontano 2005, è proprio quello che ha segnato il primo ritorno della Cicogna bianca in Toscana dopo almeno quattro secoli di assenza come nidificante.

La specie è tornata nella nostra regione grazie ad un progetto di reintroduzione realizzato dal Centro Carapax di Massa Marittima, che negli anni ’90 allevava cicogne in una grande voliera per poi liberarle in natura.

Dopo un tentativo fallito nella piana fiorentina, alcune di queste cicogne scelsero i margini del Padule di Fucecchio per mettere su famiglia, e per chi conosce gli eventi dell’area umida la scelta non sembra casuale.

Dal 1997 nella Riserva Naturale erano stati infatti realizzati grandi interventi di ripristino e manutenzione ambientale per garantire spazi per la sosta dell’avifauna e soprattutto la presenza d'acqua in periodo riproduttivo.

Considerando che le cicogne allevano la prole da maggio a luglio inoltrato, il fatto che in Padule rimangano aree allagate anche in estate costituisce una grande attrattiva per la cicogna e per gli altri uccelli acquatici.

Dal 2005 i nidi toscani sono aumentati ed attualmente se ne contano dieci, fra cui quattro nelle vicinanze del Padule (uno a Fucecchio e tre a Monsummano Terme), uno a Bolgheri e gli altri nella fascia fra Pisa e Prato.

I nidi sono tutti su pali e tralicci elettrici, e con un binocolo è possibile osservare le cicogne mantenendo una distanza di sicurezza ed evitando ogni possibile disturbo per non rischiare di compromettere la riproduzione.

Nei mesi di maggio e giugno il Centro RDP Padule di Fucecchio organizza anche visite guidate con un esperto pronto a rispondere ad ogni curiosità su questi splendidi animali (info fucecchio@zoneumidetoscane.it).

Tutti i nidi della Cicogna bianca della Toscana settentrionale sono monitorati dal Centro di Ricerca; notizie aggiornate sulla stagione riproduttiva in corso, e sulle precedenti, si trovano su www.paduledifucecchio.eu





Fonte: Ufficio stampa