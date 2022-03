Tornano nelle piazze toscane le uova di Pasqua Ail

Le Uova di Pasqua dell’AIL tornano a colorare di speranza i sogni dei pazienti ematologici e quest'anno saranno ancora più riconoscibili, grazie ad un nuovo incarto, che racchiude l'impegno di sempre: donare un futuro ai sogni dei pazienti. Scegliendo di sostenerci con una donazione minima di 12 euro, potrai supportare la ricerca scientifica e l’assistenza ai malati e alle loro famiglie in tutta Italia. Per scoprire dove trovare le Uova di Pasqua AIL a Firenze e provincia clicca QUI.

Ogni anno 33 mila persone ricevono una diagnosi di tumore del sangue e anche il 2022 non è diverso, perché le leucemie i linfomi e il mieloma non vanno in lockdown. Abbiamo bisogno del tuo aiuto per:

· sostenere la ricerca scientifica

· promuovere la formazione e l’aggiornamento professionale di medici, biologi, infermieri e tecnici di laboratorio.

· finanziare le cure domiciliari per adulti e bambini.

· sostenere le due case alloggio AIL che accolgono i malati e i loro familiari costretti a spostarsi dal luogo di residenza per le cure.

Aiutaci a realizzare i sogni di tanti pazienti che lottano contro una leucemia, un linfoma e un mieloma: scegli le nostre uova di Pasqua e sostieni la ricerca scientifica.

Chiamaci per info al numero 055.4364273 #maipiùsognispezzati

Dopo la campagna Uova di Pasqua, il 4 Maggio è previsto un altro evento di sensibilizzazione e raccolta fondi per AIL: GLI ULTIMI SARANNO ULTIMI – in scena per AIL Firenze | AIL Firenze che vedrà protagonista l’attrice Gaia Nanni, testimonial dell’Associazione.

Ail Firenze