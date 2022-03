Toscana Energia, approvato bilancio d'esercizio 2021

Il Consiglio di Amministrazione di Toscana Energia ha approvato il bilancio d’esercizio 2021 e convocato l’Assemblea dei soci per il prossimo 20 aprile.

I risultati adjusted (ossia al netto delle voci straordinarie) al 31 dicembre 2021 evidenziano un margine operativo lordo di 103.675,35 milioni di euro (+4% rispetto anno precedente), un utile netto di 40.551,71 milioni di euro (+4%), un fatturato pari a 139.001,45 milioni di euro e investimenti tecnici per 66.999,24 milioni di euro (+16%) che hanno permesso, tra l’altro, la metanizzazione di territori non ancora raggiunti dal servizio, con la posa di oltre 45 km di nuove tubazioni, e l’ulteriore efficientamento della rete esistente.

Questi investimenti hanno consentito anche di accelerare il percorso di trasformazione digitale di reti e impianti, strategico per abilitare la transizione energetica verso l’impiego di gas rinnovabili come biometano, idrogeno verde e metano sintetico, e il conseguimento di un importante traguardo nella sostituzione dei misuratori tradizionali. Gli smart meters (misuratori di ultima generazione che permettono la lettura a distanza dei consumi) hanno raggiunto il 99,1%% dell’intero parco misuratori attivi.

Per quanto riguarda i dati operativi, a fine esercizio, la Società risulta concessionaria del servizio di distribuzione in 101 Comuni, con 797.977 mila misuratori attivi, una rete che si estende per 8.018 km e 1.102 milioni di metri cubi di gas distribuito.

Anche nel corso 2021 per contrastare gli effetti della pandemia, la società ha continuato a mettere in atto le misure volte a garantire la maggior tutela e sicurezza delle proprie persone, mantenendo alta la qualità dei servizi.

“Gli importanti investimenti fatti nel corso del 2021 – dichiara l’amministratore delegato Bruno Burigana – rappresentano una leva strategica per proseguire la trasformazione digitale della nostra rete di distribuzione. Un impegno che continuerà nel prossimo biennio in modo da rendere le nostre reti e i nostri impianti ancora più efficienti e sicuri, anche grazie a una manutenzione di tipo predittivo, nonché pronti ad accogliere e distribuire anche altri tipi di gas di origine rinnovabile come il biometano. Il nostro scopo è di anticipare le future esigenze del settore, spingendo sempre più in alto l’asticella della qualità del servizio, e di contribuire attivamente al raggiungimento degli obiettivi climatici fissati dall’Agenda Onu”.

Fonte: Ufficio stampa