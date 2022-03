Use Gross, è tempo di derby con l'Etrusca

È un vero e proprio esame di maturità, quello che attende l’Use Computer Gross.

Dopo cinque vittorie consecutive, la squadra di coach Corbinelli riceve sabato sera alle 21 al Pala Sammontana (arbitri Martinelli di Brescia e Castellano di Legnano) i cugini dell’Etrusca San Miniato guidati dall’ex Alessio Marchini. Una squadra che è stata la grande protagonista degli ultimi campionati e che anche quest’anno si sta confermando fra le ‘big’ del girone.

"Sulla carta è una gara molto difficile – spiega il tecnico biancorosso – si tratta di un derby e, in queste sfide, il desiderio di vittoria supera spesso quella che è l’oggettività della classifica. San Miniato è al secondo posto e questo dice da solo il valore dei nostri avversari senza bisogno di aggiungere molto altro. L’Etrusca è una squadra molto forte fisicamente, intensa soprattutto in difesa e con individualità di spicco in tutti i settori. La partita, quindi, è molto difficile. Per provare a vincerla dobbiamo essere bravi e forti soprattutto mentalmente".

Per la Computer Gross quella con San Miniato è la prima di due partite interne (il sabato successivo arriverà la Pl Livorno) ed è inutile dire che per i biancorossi si tratta di punti che potrebbero segnare il futuro del campionato. L’Etrusca arriva alla partita dopo la vittoria ottenuta domenica scorsa con Pavia e dopo le finali di Coppa Italia nelle quali ha subito il duro colpo del grave infortunio del proprio play titolare, Renato Quartuccio.

Si prevede il palazzetto esaurito, la gara sarà trasmessa in diretta streaming per abbonati su Lnp Pass.

Fonte: Use Basket Empoli