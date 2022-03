'A tavola' per l'Ucraina: Barberino Tavarnelle organizza un pranzo solidale

Un pranzo con i colori della bandiera ucraina, organizzato con l'obiettivo di diffondere un messaggio unitario: la comunità di Barberino Tavarnelle c'è ed è al fianco della popolazione ucraina, pronta ad accoglierla e ad aiutarla in ogni modo possibile. Ancora un'occasione di convivialità, empatia è inclusività per esprimere concretamente che Barberino Tavarnelle è pronta a fare la propria parte. Si terrà domenica 3 aprile alle ore 13 il pranzo allestito al parco del Mocale da una rete di associazioni locali con il patrocinio del Comune. Sono la ASD Unione Polisportiva Tavarnelle, il Circolo ricreativo culturale La Rampa Tavarnelle, la Confraternita di Misericordia di Barberino Tavarnelle e il Comitato genitori Don Milani ad aver messo in piedi l'iniziativa il cui ricavato sarà utilizzato per l'acquisto di farmaci e prodotti alimentari destinati all'Ucraina.

"In un momento così complesso, segnato dal tempo della pandemia, non ci saremmo mai aspettati di assistere all'esplosione di una guerra, così drammatica e devastante, nel cuore dell'Europa - dichiara il sindaco David Baroncelli - nonostante le immagini di orrore che ogni giorno, attraverso i media, ci arrivano da un paese dilaniato dal conflitto, allo stremo delle forze, disumanizzato dall'aggressione militare che Putin sta conducendo senza interruzione nelle grandi città, come nella campagne e nelle periferie dell'Ucraina, dobbiamo allontanare il senso di greve impotenza che ci pervade quotidianamente e agire in modo puntuale per dare risposte ad un'emergenza umanitaria che non può e non deve essere sottovalutata”. “Da cittadini liberi, costruttori di pace in un paese democratico dove la tutela dei diritti umani è un principio inequivocabile - continua - è necessario manifestare tutto il nostro sostegno e prenderci cura delle famiglie e soprattutto dei bambini e delle bambine, portati via dai loro affetti, sradicati dalle loro terre, dalle loro abitudini, costretti a vivere gravi stravolgimenti sociali, economici, psicologici. Ringrazio le associazioni del nostro territorio per aver messo in moto la raccolta fondi, una delle azioni che la nostra comunità saprà garantire per sopperire ai bisogni che stanno investendo migliaia di famiglie ucraine".

Il menù comprende primo, arrosto girato, contorno, dolce, acqua, vino. Il costo del pranzo è €20 per gli adulti, €10 per i bambini fino a 10 anni. Le associazioni hanno organizzato anche una lotteria con i premi messi a disposizione dagli operatori economici di Barberino Tavarnelle. L'evento sarà allietato dal concerto della corale di Santa Lucia al Borghetto. Occorre prenotare entro il 31 marzo 2022: Unione Polisportiva Tavarnelle tel. 055 6143989 o Circolo ricreativo La Rampa tel. 055 8077240.

