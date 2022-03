Aggredito addetto alla sicurezza di un supermercato di Pisa: un arresto

Mattinata movimentata quella di ieri in un supermercato in pieno centro a Pisa. Poco prima delle 11 una volante della Questura è intervenuta in via Pascoli, nel supermercato Pam, dove l'addetto alla vigilanza era appena stato aggredito.

L'addetto, mentre stava controllando tra i reparti del negozio che tutto fosse regolare, ha notato un uomo alle casse con una bottiglia di birra e delle fragole. Resosi conto di essere osservato, l'uomo si sarebbe disfatto della merce e, nella fuga, si sarebbe appropriato di uno zaino lasciato incustodito da un cliente. A questo punto l'addetto alla vigilanza lo avrebbe intimato a fermarsi e lasciare lo zaino, ma tra i due sarebbe nata una colluttazione. Sul posto è intervenuta la polizia bloccando l'aggressore, che intanto aveva anche minacciato di morte l'addetto con un coltello multiuso.

Identificato in un 55enne di Pisa già noto, l'uomo è stato arrestato per rapina impropria e minacce aggravate. Stamani, convalidato l'arresto, il 55enne è stato sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Pisa, con divieto di allontanamento dalla propria abitazione in orario serale e notturno.