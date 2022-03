Basket Castelfiorentino, le gialloblu battono Pistoia 63-40

Rientro dalla sosta con il botto per le ragazze del Basket Castelfiorentino che nella prima giornata della seconda fase di Classificazione battono il Wolf Basket Pistoia per 63-40, portando dunque sul 2-1 in proprio favore il conteggio degli scontri diretti giocati fino ad oggi.

Vittoria corale, alla quale si sono iscritte tutte le ragazze di coach Jacopo Giusti, e giunta al termine di una partita condotta per tre quarti dopo un inizio tutto in salita. Al via, infatti, le gialloblu risultano non pervenute, così le ospiti ringraziano e allungano toccando il +7 al 10′ (3-10). Dopo il primo riposo, però, sulla panchina castellana si accende finalmente la luce e l’inerzia si ribalta: le gialloblu alzano l’intensità in difesa e trovano fluidità in attacco piazzando un break di 18-2 che manda le squadre all’ intervallo sul 21-12. Un vantaggio che il Bc amministra bene nella ripresa, toccando la doppia cifra al 30′ (37-26) per poi scappare definitivamente nell’ultimo quarto.

BASKET CASTELFIORENTINO – WOLF BASKET PISTOIA 63-40

Parziali: 3-10, 21-12 (18-2), 37-26 (16-14), 63-40 (26-14)

Tabellino: Baldinotti 8, Calugi 7, Bellantoni 17, Malquori 3, Masi 3, Banchelli 6, Cinali 3, Boldrini 2, Ferradini 2, Giuntini 6, Lucchesi 2, De Felice 4. All. Giusti. Ass. Iserani.

Arbitro: Baldini di Castelfiorentino.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa