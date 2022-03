Cane cade in un dirupo sulle Apuane: salvato dai vigili del fuoco

Disavventura a lieto fine per un cane che oggi pomeriggio, mentre si trovava a spasso in montagna con il suo padrone, è caduto in un dirupo. È successo in località Alto Matanna, sulle Apuane nel Comune di Stazzema.

In soccorso all'animale sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Lucca. La squadra, raggiunto il luogo in cui si trovava il cane, lo ha recuperato e messo in salvo. L'amico a quattro zampe, indenne, è stato infine riaffidato al suo proprietario.