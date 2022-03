Chiude l'hub vaccini di piazza del Mercato a Pontedera

Oggi sabato 26 marzo ultimo giorno di apertura in piazza del mercato per l'hub vaccini a Pontedera. Da lunedì l'attività riprende a Palazzo Blu (Via Mattei).

In vista della prossima fine dello stato di emergenza da pandemia, previsto per il prossimo 31 marzo, e considerata l'attuale fase della campagna vaccinale, durante la quale la richiesta di vaccinazioni è fisiologicamente diminuita, l'Azienda USL Toscana nord ovest informa che a partire da lunedì prossimo, 28 marzo, l'attività dell'hub vaccinale di piazza del Mercato a Pontedera sarà trasferita alla sede del Dipartimento di prevenzione Asl (Palazzo Blu) in via Mattei, sempre a Pontedera. Il servizio sarà aperto dal lunedì al sabato in orario 8-13.

Gli utenti che hanno già prenotato il vaccino sono stati avvisati del cambiamento della sede. Poiché domenica 27 marzo l'hub rimarrà chiuso, l'ultimo giorno di attività per il centro di piazza del Mercato è domani, sabato 26 marzo.

L'hub di Pontedera, progettato secondo le indicazioni del personale sanitario in un'ottica di ottimizzazione dei percorsi e delle risorse umane, dall'inizio dell'attività, il 16 aprile 2021, ha somministrato 256.000 vaccini, di cui 89.600 prime dosi, 81.500 seconde dosi e 84.800 di terze dosi.

"Con l’occasione si intende ringraziare i responsabili del personale medico, del personale infermieristico e del personale amministrativo e tutti gli operatori che hanno operato all'hub in questo anno di attività, con professionalità e massima attenzione all'utenza - scrive #PatriziaSalvadori, direttore della Società della salute Alta Val di Cecina Valdera - raccogliendo una straordinaria soddisfazione dei cittadini che hanno usufruito del servizio. Un particolare ringraziamento va anche agli operatori della vigilanza e ai volontari delle associazioni di volontariato che, in sinergia con il personale sanitario, hanno contribuito a regolare i flussi dell'utenza e alle attività di accoglienza".

Fonte: Asl Nord Ovest