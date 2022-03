Coronavirus, San Miniato supera Empoli: 232 contagi

Ancora alti i contagi rilevati per la giornata di oggi, sabato 26 marzo 2022. Dopo molte settimane, risulta anche un primato in negativo per San Miniato, che supera nel numero dei contagi giornalieri la ben più grande Empoli. Vediamo i dati nel dettaglio.

Zona Empolese Valdelsa 166 contagi

Capraia e Limite 15

Cerreto Guidi 17

Montaione 5

Montelupo Fiorentino 20

Castelfiorentino 20

Gambassi Terme 5

Montespertoli 12

Vinci 12

Empoli 38

Certaldo 11

Fucecchio 11

Zona comprensorio del cuoio 66 contagi

San Miniato 43

Montopoli in Val d'Arno 10

Santa Croce sull'Arno 7

Castelfranco di Sotto 6