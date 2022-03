Da Rifredi all'Ucraina, la Misericordia dona un'ambulanza all'ospedale di Tulchyn

Dopo anni di onorato servizio nel quartiere di Rifredi nei giorni scorsi un’ambulanza della Misericordia di Rifredi è partita alla volta dell'Ucraina per una donazione che la Confraternita ha deciso di fare al Tulchyn Central District Hospital, nella città di Tulchyn che si trova a metà strada tra Kiev e Odessa.

Le procedure che hanno permesso la partenza del mezzo sono state eseguite in collaborazione con la Onlus LILEA, associazione degli ucraini a Firenze che, in tempi di pace, aiuta agli ucraini ad integrarsi nella società italiana e agli italiani a conoscere la cultura ucraina e con l’Associazione "Malve di Ucraina", fondata nel 2011 a Verona, che riunisce donne e uomini ucraini per promuovere attività sociali e culturali e si occupa di aiuti umanitari per l'indipendenza e la pace del paese.

Il mezzo, insieme ad altri messi a disposizione da altre associazioni, è stato inviato a Verona da dove poi è stato trasportato con una bisarca fino ad un centro logistico in Ucraina: da lì poi, anche per motivi di sicurezza dovuti alla situazione bellica, i vari carichi verranno smistati e reindirizzati.

Fonte: Misericordia di Rifredi