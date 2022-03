Due ragazze bloccate su un sentiero nel Mugello, soccorsi via terra e su rotaia

Soccorsi in azione questa sera in località tra Borgo San Lorenzo e Vicchio, nel Mugello, per due giovani in difficoltà su un sentiero. Da quanto si apprende le ragazze, affette da sordomutismo, sono rimaste bloccate e una delle due non riuscirebbe a camminare a causa di una slogatura alla caviglia.

Sul posto, in località Il Pozzo e stazione di Fornello-Gattaia, stanno intervenendo i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Borgo San Lorenzo, il personale del 118, delle Ferrovie e del SAST, Soccorso Alpino e Speleologico Toscano.

Per raggiungere le due giovani la squadra di Borgo San Lorenzo sta percorrendo il sentiero mentre un mezzo bimodale, sempre dei vigili del fuoco, sta raggiungendo la stazione di Fornello dalla stazione di Ronta, sulla Faentina. Il mezzo in questione infatti consente sia il movimento su strada che su rotaia.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO