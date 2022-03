Film su Gianna Nannini, casting per una 'giovane' cantautrice

Si aprono i casting per attrici per Sei nell’anima, film su Gianna Nannini, la popolare cantautrice di origini senesi. Le riprese sono previste nei prossimi mesi anche in Toscana. Le selezioni, rivolte nell’ambito delle accademie e delle scuole musicali e teatrali della Toscana, sono finalizzate alla ricerca di un’attrice che possa vestire i panni di Gianna Nannini in gioventù. Nello specifico la produzione sta cercando:

RAGAZZA TOSCANA (o che sappia riprodurre credibilmente l’accento toscano) con età scenica dai 18 ai 30 anni castana, occhi chiari, che sappia cantare e suonare la chitarra, o il pianoforte, o entrambi.

Come candidarsi

Per partecipare alla selezione inviare a casting.seinellanima@gmail.com, entro il 20 Aprile 2022, la seguente documentazione:

Due foto con look attuale (primo piano + figura intera) con sfondo neutro;

Breve video di presentazione in cui la candidata racconta di se’, specificando le sue capacità canore/musicali (max 1 min)

Breve esecuzione di un brano cantato e suonato a scelta della candidata (durata max 1.30 min).

Per la parte nel film su Gianna Nannini è prevista regolare retribuzione.

Fonte: Toscana Film Commission