Furto al Centro*Empoli e droga in città, denunce dalla polizia

Continuano senza sosta i controlli straordinari del territorio della Polizia di Stato ad Empoli, svolti nei giorni scorsi dalla mattina a notte inoltrata, sia nelle zone della stazione ferroviaria che del centro cittadino, ma anche nei parchi, come quello Mariambini e della Rimembranza, con l’ausilio di

un’unita cinofila della Polizia Municipale del Circondario Empolese Valdelsa.

I mirati servizi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, all’ immigrazione clandestina, ai

furti in abitazione e alla microcriminalità hanno visto l’impiego, oltre che delle pattuglie del Commissariato di p.s. Empoli, di numerose pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Toscana.

Oltre una dozzina i posti di controllo effettuati; più di 120 i veicoli controllati; 194 le persone identificate e 2 le denunce per violazione della normativa sugli stranieri che hanno riguardato 2 uomini

di origine nigeriana rintracciati all’interno di un manufatto e individuati grazie al fiuto del cane Noa

della Polizia Municipale. Un cittadino di origine romena è stato denunciato per la violazione del foglio di via obbligatorio da Empoli.

Ieri gli agenti del Commissariato di Empoli hanno arrestato un cittadino marocchino per il reato di furto aggravato presso un supermercato del centro commerciale di via Sanzio, nei confronti del quale, nella mattinata odierna, si terrà il giudizio direttissimo davanti al giudice del Tribunale di Firenze.