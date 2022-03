Il Parco della Maremma si prepara alla nidificazione del Fratino: i volontari ripuliscono le spiagge

Con l’inizio della bella stagione il Parco della Maremma ha dedicato una giornata alla pulizia delle spiagge di Marina di Alberese - Collelungo e al tratto Principina a mare fino a Bocca d’Ombrone, dove si erano riversate diverse tipologie di rifiuti a seguito delle mareggiate e dell’incuria di alcuni visitatori.

A Marina di Alberese, dopo un’interessante introduzione, ad opera di Luca Puglisi, direttore del COT (Centro Ornitologico Toscano), sull’importanza della salvaguardia delle spiagge e del Fratino, piccolo trampoliere, specie protetta che da anni nidifica nelle spiagge del Parco, si è proceduto alla pulizia, rigorosamente manuale, della spiaggia, che è stata fatta dai volontari, dal COT e dagli Amici del Parco che hanno raccolto rifiuti, anche ingombranti, presenti sull’arenile e alla foce dell’Ombrone.

Nel frattempo, a Principina a mare, nel tratto finale dell’area di competenza del Parco, fino a Bocca D’Ombrone, i volontari del gruppo Whatsapp "Pulizia Arenile e Pineta" ed i guardiaparco hanno portato avanti la pulizia della spiaggia.

Tra i materiali di scarto rinvenuti in entrambe le pulizie: bombole del gas, pneumatici, scaldabagni, una bombola gpl per auto, bombolette spray, tubi corrugati per tombature, cassette e taniche di plastica e polistirolo oltre alle immancabili bottiglie di plastica e di vetro ed altri oggetti abbandonati sulla spiaggia dalle mareggiate ma anche dall’incuria di alcuni visitatori.

Le spiagge del Parco sono quindi pronte in tutta la loro bellezza ad accogliere gli amanti del mare e delle coste selvagge con l’augurio che rimangano a lungo così incontaminate.

Fonte: Parco della Maremma