Multa a chi passa col rosso, a Vinci in azione due apparecchi in centro

Entrano in funzione, dalla mezzanotte di lunedì 28 marzo, le due apparecchiature elettroniche installate a Vinci (Firenze) per le infrazioni semaforiche. Si tratta degli apparecchi installati in centro, su via Matteotti (direzione via dei Martiri) e su via dei Martiri (in direzione Giovanni XXIII): queste apparecchiature, terminata la fase di sperimentazione, diventeranno quindi attive alla data e ora indicata e, attraverso telecamere, individueranno eventuali infrazioni.

“Invitiamo la cittadinanza a prestare maggiore attenzione in modo da non incorrere in violazioni al codice della strada”, ha dichiarato l'assessore alla polizia municipale del Comune di Vinci Mila Chini.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa