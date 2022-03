Non torna in carcere dopo il permesso premio: trovato in possesso di hashish

Al termine di un permesso premio non sarebbe rientrato in carcere ed è stato trovato dalla polizia in possesso di sostanza stupefacente. È successo ieri mattina a Pisa dove la squadra mobile ha rintracciato presso il Sert un uomo, 50enne pistoiese, ricercato perché dopo il permesso non era rientrato al carcere di Prato, dove è detenuto.

In seguito alla perquisizione personale il 50enne è stato trovato in possesso di circa 20 grammi di hashish. L'uomo è stato arrestato per evasione e detenzione di sostanza stupefacente. Convalidato l'arresto, il 50enne è stato riaffidato al carcere di Prato.