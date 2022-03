Pnrr, Fiom Cgil presenta il contributo dei lavoratori "per un nuovo modello di sviluppo industriale"

"Il futuro appartiene ai lavoratori", la Fiom Cgil di Firenze, Prato e Pistoia presenta martedì 29 marzo alla Biblioteca San Giorgio di Pistoia (via Pertini, dalle ore 10) il contributo dei lavoratori alla costruzione dei progetti legati alle risorse del Pnrr, per un nuovo modello di sviluppo industriale. Prevista la diretta Facebook sulla pagina Fiom Firenze Prato Pistoia.

Dice Daniele Calosi, Segretario Generale della Fiom Cgil di Firenze, Prato e Pistoia: "Crediamo che i lavoratori debbano essere un soggetto attivo, soprattutto in questi mesi dove, grazie alle ingenti risorse pubbliche stanziate per la ripresa, si deciderà il nuovo modello di sviluppo industriale, economico e sociale dei prossimi anni. Per questo i delegati Fiom che operano nelle grandi aziende del territorio si sono messi al lavoro per realizzare il loro contributo alla costruzione dei progetti derivanti dallo stanziamento di risorse del Pnrr e del Next Generation EU e martedì 29 marzo lo presenteranno alla presenza di istituzioni e aziende. A maggior ragione adesso, i fondi pubblici devono essere destinati ad un modello di sviluppo pacifico e sostenibile e non per alimentare la guerra".

Programma dell’iniziativa (ore 10 – Auditorium Terzani, Biblioteca San Giorgio, via Pertini, Pistoia)

Saluti iniziali:

– Daniele Gioffredi, Segretario Generale Camera del Lavoro di Pistoia

– Luca Marmo, Presidente Provincia di Pistoia

– Eugenio Giani, Presidente Regione Toscana

– Momento di riflessioni sulle morti sul lavoro: lettura di una poesia da parte di Massimiliano Cadeddu

Interventi:

– Daniele Calosi, Segretario Generale FIOM CGIL Firenze, Prato, Pistoia

– Andrea Bigalli, Referente Libera Toscana

– Delegati/e Fiom Firenze, Prato, Pistoia: Marcello Frascati, Attilio Barucchi, Angela Torchi, Gianluca Zanetti, Paola Sequi

– Matteo Biffoni, Sindaco Prato e Presidente ANCI Toscana

– Benedetta Albanese, Assessore al lavoro del Comune di Firenze

– Leonardo Marras, Assessore Regione Toscana

– Andrea Orlando, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

– Emilio Miceli, Segretario Nazionale CGIL

– Barbara Tibaldi, Segretaria Nazionale FIOM CGIL

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio stampa