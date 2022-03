Scappa dall'Ucraina a Montespertoli incinta di 8 mesi, ieri è nata Maria

Anche nell'Empolese Valdelsa la vita va avanti nonostante la guerra in Ucraina. È il senso del fiocco rosa sul portone del municipio di Montespertoli. La nuova nata si chiama Maria, è la figlia di Elena, la giovane ucraina arrivata proprio nel comune della Valdelsa Fiorentina in stato di gravidanza di ben 8 mesi. Nella serata di ieri all'ospedale di Torregalli c'è stato il lieto evento. Non è la prima bambina a nascere in Toscana da profughe ucraine, scappate dai bombardamenti anche in stato di gravidanza avanzata. Ma la gioia è stata tanta anche da parte del sindaco di Montespertoli Alessio Mugnaini, che ha voluto diffondere la notizia con un post su Facebook: "La nostra comunità cresce e non c’è notizia più bella della luce di una nuova vita in questo periodo così buio. Benvenuta Maria!".